В Новосибирске объявили аукцион на строительство водоотвода в районе нового ЛДС

В Новосибирске объявили аукцион на поиск подрядчика по строительству поверхностного водоотвода с прилегающей к новому ЛДС территории. Максимальная цена контракта составляет свыше 350,2 млн рублей.

Информация о проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах Новосибирска опубликована на сайте госзакупок 5 апреля, разместило объявление муниципальное предприятие «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» (МП «Метро МиР»).

«Предусмотрено строительство коллектора ливневой канализации для отвода поверхностного дождевого и талого стока с территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах Новосибирска через проектируемую канализационную станцию на очистные сооружения дождевых стоков», — указано в заключении экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта.

Отмечается, что коллектор рассчитан на прием стоков с территории нового ЛДС и прилегающих проездов, левобережной дамбы Октябрьского моста, площади Лыщинского, улиц Блюхера и Котовского, проспекта Карла Маркса, улиц Немировича-Данченко, Геодезическая и Космическая.

В ведомость объемов работ входят конструктивные, архитектурные решения, наружное электроснабжение, внутренние инженерные сети и сети связи. В ходе выполнения контракта подрядчик также выполнит пусконаладочные работы и благоустройство.

Источником финансирования выступают бюджеты города Новосибирска и Новосибирской области на 2022 год. Завершить работы необходимо в срок не позднее 25 августа текущего года. Отметим, строительство комплекса сооружений поверхностного водоотвода вблизи объекта началось в конце 2019 года. Начальная цена первого контракта на выполнение работ составила 1,4 млрд руб.

Напомним, в Новосибирске продолжаются работы по возведению Многофункциональной ледовой арены. Уже в апреле на объекте завершатся работы по внешним сетям. На ЛДС работают более тысячи строителей разного профиля.

Площадка строилась в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею, однако соревнования были отменены в связи с началом военной спецоперации в Украине. Как сообщил ранее министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, после отмены в России чемпионата в новом ЛДС будут проходить всероссийские и межрегиональные игры.