Полиция задержала орудовавших в Новосибирске фальшивомонетчиков

Сотрудники ФСБ и МВД России по Новосибирской области задержали мужчину и женщину, сбывавших фальшивые деньги на территории областного центра. У них найдены поддельные пятитысячные купюры.

Как сообщает УФСБ по региону 6 апреля, задержаны 22-летний мужчина и 42-летняя женщина из Искитима. На момент проведения оперативных действий молодой человек находился под домашним арестом за кражу.

«При проведении следственно-оперативных мероприятий в одной из квартир задержанных обнаружено и изъято 13 поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тысяч рублей. По данным следствия, фигуранты приобретали и хранили фальшивые купюры в целях сбыта», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК России — хранение и сбыт поддельных денег.

Подозреваемые свою вину признали. Полиция устанавливает другие факты их правонарушений.

Напомним, в феврале в Новосибирской области были задержаны «цветочные» мошенники, совершавшие фиктивные сделки по продаже тюльпанов.