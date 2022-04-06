Интернет-портал с программой мероприятий к юбилею региона заработал в Новосибирской области

Юлия Моисеева
 
Новосибирь-85 логотип
Фото: nso.ru

В Новосибирской области заработала интернет-платформа «Новосибирь-85», посвящённая юбилею региона. Помимо анонсов праздничных мероприятий, на ней планируется размещать исторические материалы, интервью и викторины, а также записи концертов и спектаклей.

О запуске интернет-платформы сообщает пресс-служба областного правительства. По данным властей, сайт станет площадкой не только для размещения анонсов торжественных мероприятий, но и для их проведения.

«Проект включает в себя анонсы официальных, культурных, спортивных и социальных мероприятий, областных патриотических акций, информацию о введении в эксплуатацию социально значимых объектов, серию интервью и рассказов о заслуженных жителях региона, коллективах и предприятиях, исторические материалы, викторины и онлайн-демонстрацию концертов и спектаклей театров нашего региона», — говорится в сообщении областного правительства.

Напомним, 1 марта в Новосибирской области была утверждена концепция празднования 85-летия региона. Тогда же сообщалось о созданном к событию бренде «Новосибирь-85» со специальной символикой.

Ранее также сообщалось о планах региона по празднованию Дня Победы в этом году.

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