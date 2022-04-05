Созданный в Новосибирске самолёт для тушения пожаров испытают в полёте до конца апреля

Лётно-конструкторские испытания самолёта ТВС-2МС, разработанного Сибирским научно-исследовательским институтом авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина для тушения пожаров с воздуха, планируется завершить в течение месяца. Впервые машина поднялась в небо в конце марта.

О сроках проведения лётно-конструкторских испытаний самолёта ТВС-2МС со сливным устройством для тушения пожаров, стартовавших 22 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина Владимира Барсука.

Как пояснил директор СибНИА, лётно-конструкторские испытания проводятся с целью проверки правильности конструкторских решений, принятых при создании самолёта. Следующим этапом станут эксплуатационные испытания, в рамках которых проверят эффективность машины в процессе тушения пожаров – их сроки пока не определены.

ТВС-2МС – модификация самолёта Ан-2, в которой поршневой двигатель заменён на турбовинтовой. Такой двигатель работает на авиационном керосине, что удешевляет эксплуатацию самолёта. Изменение конструкции также позволило увеличить взлётную мощность до 1,1 тыс. лошадиных сил. Кроме того, ТВС-2МС может приземлиться на относительно небольшой площадке в отдалённом районе, отрезанном от наземных транспортных путей.

Как сообщалось ранее, по заказу частных авиакомпаний уже выпущено 24 самолёта новой модификации. Планируется также наладить производство водосливных устройств, относящихся к устройству самолёта.