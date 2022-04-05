«Почему приняли доклады о стопроцентной очистке?»: мэр Локоть возмутился проверкой крыш в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил разобраться в причинах ЧП, когда две жительницы города пострадали от схода льда с неочищенных крыш, и найти ответственных за произошедшее. Он подчеркнул, что незадолго до этих инцидентов в профильном департаменте доложили о стопроцентной очистке городских кровель.

С поручением разобраться с работой сотрудников жилищного департамента мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил на аппаратном совещании в мэрии 5 апреля.

«Доклады о стопроцентной счистке скатов крыш я слышу с 15 марта. Однако случаи, которые произошли после того, как было доложено о проведённых работах, свидетельствуют о том, что должного контроля со стороны муниципальных структур нет. Я имею в виду и департамент, и соответствующие администрации. Это признаки отсутствия должного контроля, ответственности и головотяпства, в результате которого люди пострадали. Прошу разобраться и определить, кто за что отвечает. Кто должен спросить с управляющих организаций, и почему приняли доклады о стопроцентной очистке, когда это нет так. Неважно, жилой это фонд или нет, это территория Новосибирска», — сказал Анатолий Локоть.

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проверить жилищные организации и собственников зданий на предмет содержания крыш. На оперативном совещании в областном правительстве он подчеркнул, что мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, введённый для бизнеса в качестве одной из антикризисных мер, не распространяется на сферу ЖКХ. Тогда же Анатолий Локоть сообщил, что ответственные за ЧП с падением льда будут определены.

Напомним, 31 марта две жительницы Новосибирска пострадали от падения ледяных глыб с крыш, женщины получили травмы. По данным мэрии города, собственник одного из зданий, откуда упал лёд, привлечён к ответственности.