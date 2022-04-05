Новосибирские маркетологи примут участие в вебинаре МТС

МТС Маркетолог анонсирует на 6 апреля конференцию по антикризисному маркетингу. Эксперты российских компаний расскажут, как перестроить digital-стратегию и получать прибыль в период кризиса.

В конференции примут участие:

Дмитрий Фролов, управляющий партнёр в digital-агентстве Webolution, президент Ассоциации развития digital-агентств (ARDA)

Елена Семчук, product owner МТС Исследования

Павел Мрыкин, эксперт по сквозной аналитике в Calltouch

Николай Глухих, основатель и CEO креативного агентства Wow x Deltaplan Group

Илья Балахнин, управляющий партнёр агентства Paper Planes

Все зарегистрированные участники получат промокод на 2 000 рублей: можно запустить таргетированную SMS-рассылку или баннеры в мобильном браузере через платформу МТС Маркетолог.

Начало планируется на 16:00 по новосибирскому времени.