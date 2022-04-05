Новосибирские маркетологи примут участие в вебинаре МТС

Федор Туров
 
Миниатюра для: Новосибирские маркетологи примут участие в вебинаре МТС
Фото МТС

МТС Маркетолог анонсирует на 6 апреля конференцию по антикризисному маркетингу. Эксперты российских компаний расскажут, как перестроить digital-стратегию и получать прибыль в период кризиса.

В конференции примут участие:

  • Дмитрий Фролов, управляющий партнёр в digital-агентстве Webolution, президент Ассоциации развития digital-агентств (ARDA)
  • Елена Семчук, product owner МТС Исследования
  • Павел Мрыкин, эксперт по сквозной аналитике в Calltouch
  • Николай Глухих, основатель и CEO креативного агентства Wow x Deltaplan Group
  • Илья Балахнин, управляющий партнёр агентства Paper Planes

Все зарегистрированные участники получат промокод на 2 000 рублей: можно запустить таргетированную SMS-рассылку или баннеры в мобильном браузере через платформу МТС Маркетолог.

Начало планируется на 16:00 по новосибирскому времени.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  