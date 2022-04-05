Как «облака» помогают промышленности подняться к новым высотам

Федор Туров
 
Миниатюра для: Как «облака» помогают промышленности подняться к новым высотам
Фото МТС

6 апреля на онлайн-вебинаре эксперты ГК ИНФОПРО и #CloudMTS расскажут, как система технического обслуживания и ремонта помогает минимизировать аварии и простои оборудования, увеличить его срок службы и перейти к обоснованным планово-предупредительным ремонтам (ППР) по состоянию.

Облачные решения позволяют промышленным предприятиям быстро внедрить технологии, без которых невозможно оставаться на конкурентном рынке. В рамках вебинара эксперт ГК ИНФОПРО проведет демонстрацию нового программного продукта «ИНФОПРО: Управление надежностью» (включен в Единый реестр Российского ПО) и цифрового решения «ИНФОПРО: Мобильный обходчик», а эксперт  #CloudMTS расскажет о преимуществах и возможностях облачных технологий.

ИНФОПРО: Управление надежностью – облачная платформа мониторинга и оценки технического состояния оборудования, система для оптимизации программы обслуживания и обеспечения заданного уровня надежности оборудования при минимальных затратах.

 ИНФОПРО: Мобильный обходчик – мобильное решение для автоматизации планирования и контроля обходов и осмотров оборудования с возможностью интеллектуального распознавания показаний контрольно-измерительных приборов (КИП) оборудования, отслеживания GPS-координат, фотофиксации.

Кому будет интересно:

  • Металлургическим предприятиям
  • Нефтегазовым компаниям
  • Машиностроительным предприятиям
  • Предприятиям химической, целлюлозно-бумажной промышленности
  • Предприятиям промышленности строительных материалов

Зарегистрироваться можно по ссылке. Начало в 15:00 по новосибирскому времени.

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