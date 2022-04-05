Новосибирск присоединился к единой транспортной системе

Жители Новосибирска смогут оплатить по местной транспортной карте проезд в общественном транспорте других городов России. Услуга стала доступной за счет присоединения города к единой транспортной системе.

В Новосибирске всем пользователям транспортных карт стал доступен поезд в рамках единой системы «Электронный проездной», взаимно интегрированной и действующей во многих городах России, сообщает пресс-центр мэрии.

В конце 2021 года разработчик системы «Электронный проездной» ЗАО «Золотая Корона» представил новый проект «Транспортный роуминг», направленный на создание федеральной платформы автоматизации оплаты проезда, работающей по единым стандартам.

Отмечается, что с присоединения Новосибирска к проекту владельцам транспортных карт стала доступна возможность оплаты проезда в общественном транспорте другого регионе без приобретения дополнительной, гостевой карты. При этом оплата поездки осуществляется по тарифам и с применением скидок того региона, где осуществляется проезд.

«Очень хорошо, что жителям Новосибирска стал доступен проезд в общественном транспорте других городов России по «домашним» транспортным картам. Это делает оплату проезда в других регионах легкой и понятной, от пользователя не требуется наличие различных локальных инструментов для оплаты», — сказал заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Владимир Кондауров.

На сайте ЗАО «Золотая Корона» отмечается, что, по состоянию на декабрь 2021 года, в единую транспортную систему были объединены семь городов России — Бийск, Горно-Алтайск, Благовещенск, Краснодар, Магадан, Оренбург и Элиста. В первом квартале текущего года компания планирует подключить еще порядка десяти регионов страны.

«Перспективная цель — возможность рассчитываться своей транспортной картой в любом городе, где работают различные системы оплаты проезда», — указано на сайте компании.

Напомним, в конце октября стало известно о том, что в Новосибирской области планируется ввести для проезда московскую транспортную карту «Тройка». Тестирование системы в регионе началось в ноябре прошлого года.