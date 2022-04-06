Рынок услуг по продвижению сайтов последние годы стремительно рос, а после закрытия основных любимых многими компаниями социальных сетей, таких как Instagram*, стал востребован как никогда. Многие бизнесы потеряли свой основной канал общения с клиентами, а некоторые компании и вовсе продавали всю свою продукцию через социальную сеть, и сейчас у них не остается иного выбора, кроме как начать заходить в «настоящую электронную торговлю». То есть сделать полноценный сайт и начать его продвигать. Как не допустить распространенных ошибок в этой сфере – в авторской колонке.

По своему опыту могу сказать: когда вы только начинаете расти в этой сфере, и новые термины вроде «директ», «контекст», «органика» звучат для вас как нечто совершенно незнакомое, неминуемо становитесь лакомой жертвой непрофессионалов в сфере продвижения: людей, обещающих, что за скромные деньги они сделают из вас миллионера, а из вашего сайта с товарами «новый Ozon».

За 5 лет я сделала интернет-магазин, который показывает ежегодный прирост в 1,5-2 (а в COVID и вовсе в 4) раза, крупнейший в нашей отрасли. Я и моя команда прошли через все стадии отрицания и недоумения, поменяли и уволили не одного некомпетентного (и откровенно пытающегося нас обмануть) специалиста.

Вы удивитесь, если узнаете, какое количество агентств откровенно забирают деньги своих клиентов, или как нелогично спускаются бюджеты на абсолютно неэффективную, хоть и красивую рекламу. Моя личная теория: рынок таких «специалистов» живет, потому что в наше время даже самый талантливый коммерсант может не знать тонкостей работы с онлайн-рекламой в силу менталитета или отсутствия времени. Пока бизнес осознает, что вкладывает он больше, чем получает выручки, пройдут месяцы, а то и годы. «Специалисты» же, тем временем, будут вполне убедительно рассказывать ему про «долгосрочные инвестиции в бренд».

В конце концов нам удалось выработать свою стратегию подбора кадров на продвижение в интернете, и теперь мы знаем секрет, как определить таких неопытных (или нечестных на руку) профессионалов после первых 10 минут собеседования.

Ниже моя подборка 5 советов, как обнаружить таких на старте и завершить переговоры о возможном сотрудничестве, не теряя своего времени.

Если к вам приходит, скажем, молодой человек, и без погружения в ваш бизнес, не зная ни маржинальность товара, ни структуру компании, без какого-то анализа отрасли утверждает, что сделает вам успешное продвижение, 99%, что этот человек непрофессионал. Фразы вроде «Не важно, что продавать, важно знать алгоритмы продвижения и маркетинг» должны стать вашей красной сиреной, что с этим агентством вам работать нельзя. Задайте вопрос: смогут ли вам выдать доступы к рекламным кабинетам? Если ответ «нет» — завершайте переговоры сразу. Если вам продолжат утверждать, что это невозможно, потому что «…в кабинете много других клиентов» или «…вы можете там что-то сломать», задайте вопрос: а почему нельзя сделать для нашей компании отдельный кабинет с доступом наблюдателя, а не редактора? В 99% случаев так делают агентства, которые или спускают ваши бюджеты на плохо настроенную рекламу, или просто забирают их себе. Посмотрите на договор и коммерческое предложение, которое вам прислали. Если они сделаны по шаблонам и не имеют детального погружения в ваш продукт, то, скорее всего, даже к первой вашей встрече никто и не готовился профессионально. Не ждите, что рвение познать тонкости вашего товара и клиента появятся позднее, когда вы уже оплатите счет. Если после подписания договора агентство обещает почти сразу запустить рекламу, это должно стать для вас еще одним звоночком. Запомните: нельзя запускать даже тестовую рекламу без изучения конъюнктуры рынка. Вас должны опрашивать и брифовать, буквально мучать вас с вопросами о структуре вашей компании, о ваших конкурентах, сами изучить рынок, сделать исследование, в идеале вообще провести в вашем офисе неделю, чтобы знать вас и ваш бизнес так же хорошо, как вы сами. Нет никаких шаблонных решений, и те, кто вам это обещает, как волшебную таблетку, по моему мнению, просто лгут. Если вам не готовы объяснять даже базовые вещи, если уходят от ответа с формулировкой «Это сложно, вам не стоит вникать», то либо ваш подрядчик специалист уровня Павла Дурова, либо он не хочет, чтобы вы стали разбираться в отчетах, содержащих реальные цифры и стратегии. А это значит, что в этих отчетах вполне может быть что-то не так. Нормальное агентство, наоборот, радуется таким запросам от клиентов и всегда готовы помочь и научить: такие клиенты начинают понимать с полуслова и сами подают идеи.

Кроме того, найдите время попросить список действующих клиентов подрядчика и соберите комментарии. Это поможет вам узнать о реальных результатах других клиентов, а также понять, кто, что называется, «руками собирал» успешные рекламные кампании. Если у вас есть доступ в Spark, посмотрите выручку и динамику агентства, с которым собираетесь подписаться. В конце концов, просто изучите сайт и прошлые проекты вашего будущего подрядчика.

Ну, и от себя: начинать первые шаги в интернет-торговле сложно, причем как профессионалам, так и новичкам. Не бойтесь задавать «глупых» вопросов, бойтесь, когда нанятые вами же специалисты вам не хотят на них отвечать.

* — 21 марта 2022 года решением суда компания Meta (Facebook, Instagram) была признана экстремистской