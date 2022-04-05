Прокуратура обжаловала приговор экс-директору Новосибирского авиаремонтного завода

Прокуратура направила жалобу на приговор в отношении бывшего директора Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ) Алексея Мишенина, которому в феврале было назначено наказание в виде условного срока за хищения на предприятии. Ранее гособвинение настаивало на реальном сроке.

Жалоба прокуратуры на приговор в отношении экс-директора НАРЗ Алексея Мишенина поступила в Новосибирский областной суд. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на помощника прокурора Заельцовского района Светлану Левшакову 5 апреля.

Ранее было принято решение о назначении бывшему директору предприятия наказания в виде условного срока на четыре года. Прокуратура, до этого настаивавшая на реальном сроке, попросила ужесточить приговор.

Напомним, бывшему директору Новосибирского авиаремонтного завода Алексею Мишенину предъявлено обвинение в хищении 67 млн руб. в ходе подготовки технической документации на ремонт вертолётов. Преступление было выявлено в конце 2019 года, а в декабре 2020 года Мишенин был задержан в Бурятии сотрудниками ФСБ. На тот момент экс-директор НАРЗ занимал должность заместителя председателя правительства республики по экономике (с этой должности Мишенин был уволен указом главы региона уже в январе 2021 года).

Экс-руководитель предприятия признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве со следствием и частично возместил ущерб, после чего ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, а 24 февраля 2022 года вынесли приговор в виде четырёх лет лишения свободы условно.

Новосибирский авиаремонтный завод специализируется на обслуживании и ремонте вертолётов «Ми». В 2012 году предприятие присоединилось к федеральному холдингу «Вертолёты России». Алексей Мишенин возглавил НАРЗ в 2011 году. С 2015 года он занимал должности в правительстве Республики Бурятия, став зампредом по экономическим вопросам в 2019 году.