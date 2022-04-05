«Кузбассразрезуголь» полностью подготовился к весеннему паводку

На предприятиях АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) завершили подготовку к безопасному пропуску весенних паводковых вод. Комплекс противопаводковых мероприятий призван обеспечить безопасность работников компании, производственных объектов и прилегающих территорий, а также бесперебойность производственного процесса в период половодья и свести к минимуму последствия возможного подтопления.

Подготовка к пропуску талых вод на разрезах компании традиционно начинается в конце зимы. Программа реализуемых на предприятиях УК «Кузбассразрезуголь» мероприятий основана на многолетнем опыте и включает в себя заготовку щебня для ремонта и посыпки дорог, необходимой колесной и гусеничной техники, ревизию и ремонт насосных установок, очистку водоотводных каналов и водопропускных труб, уборку снега с железнодорожных путей и кюветов технологических дорог, крыш производственных зданий и сооружений и т.д.

«Все филиалы компании отчитались о выполнении мероприятий, обеспечивающих безопасный пропуск паводковых вод. Установлен график дежурств ответственных лиц, ведется постоянный мониторинг гидротехнических сооружений и рек, – прокомментировал начальник производственного управления АО «УК «Кузбассразрезуголь» Михаил Кащеев. – Все службы наших предприятий готовы к возможному разгулу весенней стихии».

Кроме того, «Кузбассразрезуголь» регулярно оказывает материально-техническую помощь территориям области, где расположены его филиалы. Так, Калтанский городской округ находится в зоне возможного подтопления, поэтому уже более 20 лет горняки Калтанского разреза в период половодья взаимодействуют с муниципалитетом, помогая в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий. В случае введения режима чрезвычайной ситуации специалисты помогают эвакуировать жителей посёлков Малышев Лог и Малиновка.

На предприятии сформированы две аварийно-эвакуационные группы, оснащённые пятью автомобилями высокой проходимости, двумя лодками «Кайман», спасательными жилетами и фонарями. На территории филиала определены пункты временного размещения домашних животных и транспортных средств, которые могут быть эвакуированы из зоны затопления. Производственная служба разреза ведёт видеомониторинг уровня воды в реке Кондома по всему югу области в режиме реального времени.