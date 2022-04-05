С 5 по 26 апреля в крупных городах Сибири пройдет большой фестиваль завтраков. В мероприятии участвуют более 30 заведений общепита из Новосибирска, Томска, Омска, Кемерово, Белокурихи, Бийска, а также Тюмени. Гости кафе и ресторанов смогут выбрать самые «вкусные» заведения.

Сибирские рестораторы проводят фестиваль завтраков в крупных городах Сибири и Урала. Заведения-участники в течение трех недель будут готовить специальные сеты, в которых по фиксированным ценам (390 и 460 рублей) представят свои самые лучшие и яркие интерпретации главных утренних блюд: два сытных и одно сладкое. При этом каждый гость может почувствовать себя немного ресторанным критиком. В процессе фестиваля на сайте будет организовано голосование. Гости ресторанов смогут выбрать самые понравившиеся им завтраки.

Среди участников фестиваля, такие новосибирские заведения сферы общепита, как Beerman&Grill, Beerman&Пельмени, «Чашка кофе», «Мама дома», сеть кондитерских KOOK, кафе «Утровечера», кофейня «Креп де Кофе», кафе «Эклер», траттория «Тесту место», ресторан «Маргарита пьет вино», кофейни Double you и Garden Room, сеть «Подорожник», ресторан «Сибиряки». Полный перечень заведений с адресами можно узнать на сайте фестиваля.

Как рассказала «Континенту Сибирь» председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Ильина, фестиваль завтраков первое подобное мероприятие в Сибири и в будущем станет традиционным. «В фестивале приняли активное участие не только рестораны Новосибирска, но и Томска, Кузбасса и даже Тюмени. Наша задача – привлечь внимание к ресторанному рынку, которому сейчас очень сложно. Сегодня, когда у заведений нет возможности рассказать о себе на площадках в заблокированных социальных сетях, мы надеемся, что фестиваль поможет их продвижению. В будущем мы планируем организовать фестивали ланчей, летних веранд и другие. Итоги фестиваля завтраков мы планируем подвести во время саммита гостеприимства Сибири, который пройдет 26-27 апреля в Новосибирске», – сообщила Галина Ильина.

С учетом блокировки социальной сети Instagram (по решению суда от 21.03.2022 компания Meta признана экстремистской) многие участники ресторанного рынка перешли в Telegram, создав соответствующие каналы. «Континент Сибирь» узнал, какие сибирские заведения уже присутствуют на этой платформе.