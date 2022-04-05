Новосибирской области выделят дополнительные средства на борьбу с COVID-19

Более 500 млн рублей дополнительно направят Новосибирской области на оказание медицинской помощи жителям региона. Средства также пойдут на борьбу с COVID-19.

О выделении региону дополнительных федеральных средств сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. Деньги направят в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области.

«Одобрены предложения о выделении в 2022 году дополнительных 525 млн рублей ФОМСу Новосибирской области. Средства пойдут на лечение жителей региона, в том числе на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — цитирует Александра Жукова пресс-служба правительства региона.

Решение принято комиссией федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

Отметим, по данным оперштаба на 4 апреля, в Новосибирской области за сутки выявили 224 случая заражения коронавирусной инфекцией, от заболевания скончались одиннадцать пациентов в возрасте от 42 до 98 лет.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 998 пациентов, в отделениях реанимации лечатся 150 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 18 пациентам.

С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировали 252 097 случаев коронавируса. 236 389 пациентов выздоровели, 5 414 скончались.

По данным Росстата, в феврале текущего года Новосибирская область стала лидером по числу смертей от коронавирусной инфекции среди регионов Сибири. Так, за указанный месяц в области COVID-19 стал основной причиной смерти 739 человек. Второе место антирейтинга занял Красноярский край — 672 смерти от заболевания.