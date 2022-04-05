Два года условно получил «черный лесоруб» за вырубку леса в Новосибирской области

Суд в Новосибирской области вынес решение по делу о незаконной рубке леса. Фигуранту назначили два года лишения свободы условно и полное возмещение причиненного ущерба.

Ордынский районный суд Новосибирской области вынес решение по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

Отмечается, что правонарушение было выявлено в ноябре прошлого года. Сотрудники отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству в ходе патрулирования обнаружили незаконную рубку лесных насаждений общим объемом 12,43 куб. м. Размер причиненного вреда составил более 488 тыс. рублей.

Информация была передана в отдел МВД для возбуждения уголовного дела по ч.3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) в отношении подозреваемого.

«31 марта Ордынский районный суд вынес решение признать виновным в совершении преступления лицо, осуществившее рубку, назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы условно и полное возмещение причиненного материального ущерба», — сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

Кроме того, накануне стало известно о том, что суд в Татарском районе вынес решение по уголовному делу о незаконной рубке леса. Фигуранту назначили два года лишения свободы условно и возмещение материального ущерба в размере 155,8 тыс. рублей.

Напомним, в конце марта в Новосибирской области правоохранители завершили расследование уголовного дела о незаконных рубках и хищении леса. Общая сумма ущерба от их действий обвиняемых составила 22 млн рублей.