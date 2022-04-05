«Ростелеком» определил самые популярные сервисы, которые подключали сибирские предприятия за первый квартал 2022 года. В топ-3 вошли решения, которые обеспечивают безопасную работу организаций, помогают настроить бесперебойные коммуникации и повышают эффект рекламных кампаний.

На первом месте рейтинга — «Виртуальная АТС», которая помогает распределить входящие звонки между сотрудниками офиса, чтобы ни один звонок не остался без ответа. С помощью решения удобно переадресовывать вызовы, прослушивать записи разговоров или создавать мобильные рабочие места. При этом покупать дополнительное оборудование не требуется: звонки поступают на SIP-телефон, мобильный или компьютер. До 30 апреля 2022 года подключить услуги виртуальной телефонии «Ростелекома» можно за один рубль на 30 дней.

«Учитывая популярность сервиса, мы расширили возможности «Виртуальной АТС»: теперь решение позволяет подключать номера сторонних операторов, — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц. — Это значит, что компаниям нет необходимости отказываться от привычных телефонов, для работы с внешним номером требуется только поддержка SIP-протокола сторонним оператором. Кроме того, компании-клиенты виртуальной АТС из Иркутской и Новосибирской областей, а также из Красноярского края теперь могут подключать к сервису мобильные номера. Для них также будет доступен весь функционал этого облачного решения, включая запись разговоров, аналитику речи, интеграцию с CRM, статистику и дашборды».

На второе место по итогам квартала поднялся сервис «Виртуальная частная сеть» (VPN). Это цифровое решение позволяет настроить передачу информации между офисами компании по защищенной сети. VPN гарантирует конфиденциальность документооборота и почтовых служб, обеспечивает надежный доступ к базам данных и приложениям для сотрудников компании, поддерживает стабильную работу электронных корпоративных систем управления.

Повысить эффективность бизнеса позволяет еще одна услуга, замыкающая тройку лидеров рейтинга. «Коллтрекинг» помогает анализировать результативность рекламных объявлений, связывая звонки с рекламным источником и сессией клиента на сайте. С помощью этого решения высчитываются наиболее успешные каналы продвижения для оптимизации бюджета на будущие кампании. Протестировать услугу можно бесплатно в течение 14 дней, чтобы оценить необходимость подключения дополнительных опций и выбрать подходящий тариф.