Приставы взыскали 13 млн рублей с компании, связанной с новосибирским банкиром Игорем Кимом

Новосибирские приставы взыскали 13 млн рублей с компании, занимающейся продажей легковых автомобилей. По их данным, организация навязывала дополнительные услуги при реализации транспортных средств гражданам.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области, судебные приставы взыскали с ООО «Автоэкспресс» в пользу потребителей за оформление дополнительных услуг клиентам при покупке автомобилей в кредит.

«По всей России работала одна и та же схема. Так, при оформлении кредитного договора на покупку автомобиля с покупателем заключался обязательный опционный договор на предоставление дополнительных услуг. Данная услуга существенно увеличила общую сумму кредита. При этом, если покупатели пытались расторгнуть дополнительный договор, деньги им не возвращали», — сообщили в пресс-службе управления.

Отмечается, что после таких манипуляций граждане обращались в суды, которые обязали компанию расторгнуть договоры и возместить расходы. С начала текущего года новосибирскими приставами возбуждено 101 исполнительное производство в отношении организации о взыскании в пользу граждан 13,5 млн рублей.

«В настоящее время судебными приставами продолжается работа по восстановлению имущественных прав граждан», — подчеркнули в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

По данным Rusprofile, ООО «Автоэкспресс» зарегистрировано в 2017 году, директором компании является Виталий Фольц. Основная доля общества принадлежит АО «ЦК» (77,6%), управляющей организацией последней является ООО «ДНК» — оно же, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году было учредителем акционерного общества. Учредителем этого ООО является основной акционер «Экспобанка» (85%), известный новосибирский банкир Игорь Ким. Председатель правления «Экспобанка» Кирилл Нифонтов, по данным «СПАРК-Интерфакс», также является одним из совладельцев ООО «Автоэкспресс» (2,37%). Получить комментарии ООО «Автоэкспресс» на момент подготовки материала не удалось.

Напомним, в начале марта стало в Новосибирске открылся четвертый дилер китайской автомобильной марки CHERY. Им стала компания «Экспокар», дочерняя структура «Экспобанка». В компании отмечали «Континенту Сибирь», что планируют активно продвигать продажу новых автомобилей в Новосибирске и ближайших регионах.