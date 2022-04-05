МТС проводит вебинар «Умная видеоаналитика»

5 апреля VisionLabs, российский разработчик решений в области компьютерного зрения и машинного обучения, и #CloudMTS проведут вебинар по облачным сервисам видеоаналитики, благодаря которым компании смогут повышать качество сервиса в пунктах обслуживания и развивать новые бизнес-направления.

Системы видеоаналитики помогают эффективно использовать данные с видеокамер. В условиях новой реальности, когда компании столкнулись с проблемой закупок серверов, видеоаналитика в облаке открывает бизнесу доступ к инновациям.

Программа:

Видеоаналитика и безопасный контроль доступа: как умные камеры идентифицируют лица в офисах, заводах, в транспортных узлах, на городских улицах и т.д.

Банковские технологии: удаленное подтверждение личности клиента, борьба с внешними и внутренними нарушителями, биометрический эквайринг, что актуально на фоне отключения международных платежных сервисов Apple/Google/Samsung Pay.

Знай своего клиента: анализ трафика в торговых точках, определение постоянных клиентов, обнаружение воров и мошенников.

Транспортные решения: распознавание марки, модели, типа транспортного средства и государственных регистрационных знаков.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Начало в 15:00 по новосибирскому времени