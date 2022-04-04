Мэрия Новосибирска намерена обжаловать решение суда о взыскании около 300 млн рублей за спорткомплекс вблизи лицея

Мэрия Новосибирска планирует обжаловать решение суда о взыскании почти 300 млн рублей с муниципалитета в пользу компании «АльянсСтрой» за недостроенный спорткомплекс возле лицея «Надежда Сибири».

Мэрия Новосибирска готовит кассационную жалобу и заявление о приостановке исполнения решения суда по делу о взыскании расходов на строительство незавершенного спорткомплекса ООО «АльянсСтрой» возле лицея № 22 «Надежда Сибири», сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, в 2018 году ООО «АльянсСтрой» получило от мэрии Новосибирска разрешение на строительство 9-этажного бизнес-центра на территории лицея №22 «Надежда Сибири». Застройщик также должен был возвести для образовательного учреждения спорткомплекс с двухуровневой парковкой, площадки под оба объекта были объединены.

Позже муниципалитет распорядился о приостановке строительства, а в 2020 году суд объявил о прекращении права аренды ООО «АльянсСтрой» на участок около школы, где компания планировала построить бизнес-центр.

В свою очередь, застройщик подал иск в арбитражный суд Новосибирской области с целью возместить свои затраты на строительство спорткомплекса возле лицея за счет муниципального бюджета. В декабре 2021 года арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск компании о взыскании более 293 млн рублей с муниципалитета на строительство объекта возле лицея.

10 января текущего года мэрия подала апелляционную жалобу по исковому заявлению, однако в марте суд отказал в удовлетворении жалобы.

«По информации департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, в настоящие время подготавливаются кассационная жалоба и заявление о приостановке исполнения решения суда, вступившего в законную силу», — сообщает пресс-центр мэрии.