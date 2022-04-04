Западно-Сибирская транспортная прокуратура пресекла попытку вывоза пшеницы из РФ в обход особых экономических мер

Более шести тысяч тонн товаров общей стоимостью 1,7 миллиарда рублей пытались вывезти из России сибирские предприниматели в обход специальных мер, введённых в стране в связи с напряжённой экономической ситуацией.

Нарушения выявили сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова, сообщили в ведомстве 4 апреля.

Генпрокурор поручил усилить надзор за ограничениями, введёнными указом президента России о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности от 8 марта 2022 года. Одной из этих мер является запрет на экспорт определённых товаров.

«Установлено, что организацией-участником внешнеторговой деятельности через многосторонний грузопассажирский железнодорожный пункт пропуска предпринята попытка вывоза с территории РФ пяти железнодорожных контейнеров пшеницы», — сообщили в Западно-Сибирской прокуратуре.

В марте подобные нарушения допустили ещё десять хозяйствующих субъектов, пытавшиеся вывезти за пределы России автомобильным и железнодорожным транспортом 104 контейнеров с пшеницей весом более 6 тыс. тонн, а также более 90 грузовых мест авиационных компонентов и промышленного холодильного оборудования.

Руководителям организаций-нарушителей внесены представления, организовано их безотлагательное рассмотрение.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае выявлен картельный сговор между торговыми сетями ради завышения цен на продукты.