Суд назначил более восьми лет колонии «криминальному авторитету» из Новосибирска

Новосибирский областной суд признал виновным местного жителя по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему назначено наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Новосибирский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Новосибирска. Он признан виновным совершении преступления по ст. 210. 1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

«В 2020 г. на территории Новосибирской области неустановленные лица, обладающие высшим положением в преступной иерархии, наделили подсудимого статусом так называемого «положенца». С момента назначения он по негласным криминальным нормам распределял сферы влияния в преступной среде Новосибирска и Новосибирской области, назначал «смотрящих» за исправительными учреждениями региона, контролировал их деятельность», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Отмечается, что подсудимый также осуществлял управление преступной средой на подконтрольной территории, участвуя в урегулировании споров и конфликтов в криминальном мире.

Как сообщала ранее пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области, мужчина был задержан в январе прошлого года. По данным ведомства, фигурант дел контролировал в среде преступного сообщества поступление денежных средств в «общую кассу» и их расходование.

Суд назначил фигуранту дела наказание в виде 8,6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначено ограничение свободы сроком на один год.

Как сообщает «Коммерсантъ», защита фигуранта дела обжалует решение суда. Обвиняемым является Бай-Али Солтаханов (кличка — Бай). Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

Напомним, в середине января Томский областной суд заключил под стражу «криминального авторитета» Николая Кузьмичева. Ранее в отношении него был отменен оправдательный приговор по статье о занятии высшего положения в криминальной иерархии. Николай Кузьмичев стал первым в стране «авторитетом», обвиняемым по соответствующей статье УК РФ.