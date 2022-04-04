Осуждённого за взятки бывшего вице-губернатора Алтайского края выпускают из колонии по УДО

Городской суд Рубцовска принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова, отбывавшего наказание в колонии строгого режима за получение взяток. До конца срока ему оставалось два года.

Решение о выпуске бывшего замгубернатора по УДО было принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства защиты, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на городской суд Рубцовска 4 апреля.

Отмечается, что прокуратура против решения суда не возражала.

Юрий Денисов отбывал наказание в ИК-10 строгого режима, до конца срока ему оставалось два года и 12 дней. Ранее, в сентябре 2021 года, адвокаты чиновника уже ходатайствовали об условно-досрочном освобождении подзащитного, однако суд им отказал.

Бывший вице-губернатор был задержан в марте 2016 года по обвинению в получении взяток на сумму 2,5 млн руб. По версии следствия, эти деньги передали чиновнику руководители подведомственных ему образовательных учреждений. В июле 2017 года Денисов был приговорён в восьми годами и одному месяцу лишения свободы, а также штрафу в размере 4,5 млн руб.

Напомним, в сентябре 2021 года был вынесен приговор за взятки бывшему вице-мэру Барнаула Алтайского края Сергею Дёмину.