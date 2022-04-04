«Мораторий на проверки на ЖКХ не распространяется»: Травников напомнил об ответственности за обледенелые крыши

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил провести проверки жилищных организаций на предмет содержания кровель после инцидентов с падением ледяных глыб на жителей региона – на прошлой неделе в результате несвоевременной очистки крыш пострадали две женщины.

С поручением провести проверки глава региона выступил на оперативном совещании в областном правительстве 4 апреля. Губернатор напомнил, что мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, введённый местными властями в качестве одной из антикризисных мер для представителей бизнеса, не распространяется на жилищные организации.

«Засучите рукава и проведите проверки всех собственников зданий, ТСЖ. Мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий на жилищные организации не распространяется. Их можно и нужно привлекать к ответственности за нарушения. Это угроза жизни людей», − сказал Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник, обратив внимание, что в этом году в марте в регионе были благоприятные погодные условия, которые не препятствовали проведению мероприятий по предотвращению ЧП.

Губернатор отметил, что в случае отсутствия реакции на это поручение жилищные организации можно привлечь к ответственности.

Напомним, 31 марта в Новосибирске ледяные глыбы упали на двух жительниц региона. По данным мэрии города, собственник одного из зданий, на крыше которого находился сошедший лёд, привлечён к ответственности. Как отметил мэр Анатолий Локоть на оперативном совещании в понедельник, городские власти ищут всех ответственных за произошедшее.