Губернатор Андрей Травников в ходе еженедельного оперативного совещания 4 апреля остался недоволен ходом и объемами дорожных работ в Новосибирске и области. По его словам, ямочный ремонт нужно было начать еще тогда, когда в регионе установилась теплая погода, не дожидаясь отдельного предписания.

На данный момент, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского, на территории региона имеет место 41 перерыв движения по грунтовым дорогам из-за паводкового сезона. Больше всего – в Куйбышевском районе. Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов добавил, что сейчас прервано автобусное сообщение с пятью районами области – опять же по причине размытия дорог. Среди проблемных районов были названы Баганский, Краснозерский и Карасукский, где сорвался также подвоз детей в школы, и часть из них вернулись на удаленное обучение.

Анатолий Костылевский сообщил также, что сейчас дорожные службы проводят ямочный ремонт общей площадью 930 квадратных метров. Из которых 374 метра приходится на Новосибирск.

«930 квадратных метров – это ни о чем, это площадка тридцать на тридцать один метр на всю область, – прокомментировал доклад министра губернатор Андрей Травников. – У меня создается ощущение – может, оно ошибочное, может, я не там езжу – но есть подозрение, что ямочным ремонтом начинают заниматься только когда губернатор об этом напоминает. У меня за годы хозяйственного опыта сложилась устойчивая реакция: я привык, что как только начинается весна, как только дороги подсыхают, а конец прошлой недели, если не считать воскресенья, был именно таким, дорожники выбирают любую возможность, чтобы заняться ямочным ремонтом. Здесь я этого не наблюдаю. Здесь создается ощущение, что все ждем больших контрактов, федеральных программ, капитального ремонта. Может, организации поставлены в такие условия? Может, они не несут ответственности? Мне кажется, автомобилисты вас за такое должны уже исками закидать, а ГИБДД предприсаниями и штрафами. Тогда начнут суетиться. Может, у нас система так выстроена?»

Губернатор поручил министерству усилить работу и привлечь «очень активный по составу в этом созыве» профильный комитет Заксобрания, чтобы оперативно реагировать на все сигналы.