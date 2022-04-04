Новосибирские власти оценивают проект обновлённого метромоста с пиксельной подсветкой

Проект реконструкции метромоста через Обь в Новосибирске представили на одобрение губернатору региона Андрею Травникову и мэру областного центра Анатолию Локтю. Согласно задумке, на эстакаду будут выводиться подсветка и изображение.

Проект обновления новосибирского метромоста представили мэру и губернатору руководитель Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло и гендиректор компании «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов 3 апреля, сообщает пресс-служба застройщика.

Согласно концепции, в облицовку моста будут интегрированы светодиодные пиксели, за счёт чего эстакада будет подсвечиваться. На ней также будет выводиться текст и другие изображения.

«В случае согласования и одобрения проекта город получит современный уникальный знаковый объект транспортной инфраструктуры. Это важный штрих к созданию столичного облика города», — говорится в сообщении компании «СпецТрансСтрой».

Планируется, что обновлённый метромост составит архитектурное единство со станцией метро «Спортивная» и новым ЛДС. Проект, в частности, соотнесён с этими объектами по цветовому решению.

ООО «СпецТрансСтрой» (ООО «Градопроект») зарегистрировано в Новосибирске в 2009 году. Генеральный директор – Сергей Арапов, бенефициар – Сергей Дмуха. В числе строительных проектов, которые компания реализует в Новосибирской области, — станция метро «Спортивная», подъездные дороги к новому ЛДС и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста. Компания также занималась реконструкцией подземного перехода под часовней на площади Ленина.

Ранее сообщалось о том, что Новосибирский метрополитен меняет логотипы на всех станциях подземки.