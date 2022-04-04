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Новосибирский АИР ищет инвестора для строительства спортивного комплекса с футбольным полем в микрорайоне ОбьГЭС
директор ООО "Информационные системы и сервисы" (г. Новосибирск)
Генеральный директор компании «Юнисервис Капитал»
Владелец сети кондитерских KOOK
Исполнительный директор сети супермаркетов «Слата», дискаунтеров «ХлебСоль» (г. Иркутск)
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