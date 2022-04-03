Электросамокаты вернулись на улицы Новосибирска

На новосибирских улицах вновь появилась сдаваемые в аренду электрические самокаты. Услуга кикшеринга была приостановлена в городе в ноябре в связи с погодными условиями.

Сообщения о возобновившемся в городе кикшеринге (аренде электросамокатов) появились в воскресенье, 3 апреля.

Арендные самокаты, в частности, были замечены корреспондентами «Континента Сибирь» в районе станций метро Октябрьская и Маршала Покрышкина, на улице Мичурина возле Центрального парка, а также на Красном проспекте недалеко от Дома офицеров.

Горожан, торопящихся воспользоваться услугами кикшеринга, в социальных сетях призвали к осторожности – 3 апреля в Новосибирске выпал снег, а новое средство передвижения вряд ли оборудовано зимней резиной.

Напомним, в августе 2021 года сообщалось о приостановке аренды электросамокатов в Новосибирске с ноября по март по причине неподходящих для услуги погодных условий.

В Новосибирске с конца апреля 2021 года работают кикшеринговые компании Whoosh и Urent. Для регулирования движения нового транспортного средства мэрия города ввела ограничения по скорости их передвижения и расположению парковок. По словам мэра Анатолия Локтя, после подписания соответствующих договоров в Новосибирске сократилось число ДТП с участием электросамокатов, которые стали фиксировать почти сразу по приходу кикшеринга на российский рынок.

Компания Urent был запущена в конце 2018 года предпринимателем Андреем Колесником. Изначально работа сервиса планировалась в Краснодаре, Сочи, Адлере, Анапе и на курорте «Роза Хутор». Сейчас услуги компании, по данным её сайта, доступны в 62 городах России.

Whoosh, согласно сайту компании, сегодня представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге, Туле, Тюмени, а также Ижевске.

Ранее сервис аренды самокатов в городах России также развивал новосибирский предприниматель, основатель финансовой платформы «Мегаполис» Валерий Черкасов.