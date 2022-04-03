Потепление до +16 ожидает новосибирцев в начале недели

Мокрый снег и метели, вернувшиеся в Новосибирскую область в воскресенье, сменит резкое потепление. По данным синоптиков, в понедельник, 4 апреля, столбик термометра в регионе поднимется до +16 градусов.

Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в ночь на понедельник, 4 апреля, температура воздуха в Новосибирской области будет колебаться от -2 до +3 градусов. Днём воздух прогреется до +6…+11 градусов, по югу – до +16. При этом в отдельных районах региона ожидается мокрый снег. Ночью и утром прогнозируют гололедицу на дорогах.

Во вторник, 5 апреля, температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, днём — +10…+15.

Ветер ожидается южный, 9-14, местами с порывами до 14 метров в секунду.

Согласно долгосрочному прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», на неделе с 4 по 10 апреля дневная температура воздуха в Новосибирске составит от +7 до +12 градусов. Погода при этом будет преимущественно пасмурной.

Напомним, ранее сообщалось о метелях и порывистом ветре в Новосибирской области 31 марта.