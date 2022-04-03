В Новосибирске объявили цену ремонта фасада «сталинки» в центре города

Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области объявил аукцион на выбор подрядчика для ремонта фасада дома 1960 года постройки по улице Советской, 7 (Коммунистическая, 24). Стартовая цена торгов составила 30,3 миллиона рублей.

Объявление на поиск подрядчика для проведения ремонтных работ опубликовано в начале апреля на сайте госзакупок.

Как следует из карточки, итоги аукциона планируется подвести 25 апреля. Ремонт фасада здания необходимо выполнить в период с 21 мая по ноябрь 2022 года.

Работы предполагают восстановление разрушенных деталей фасада – барельефов, колонн, карнизов, лепнины, орнамента и художественной росписи. В результате ремонта они должны обрести свой первоначальный облик. Также запланирован ещё ряд работ, в том числе восстановление стен, цоколя, спусков в подвал и системы водостоков, а также отделочные работы.

Отмечается, что работы будут профинансированы за счёт отчислений собственников жилья в фонды капитального ремонта.

Напомним, в январе в Новосибирске повторно выставлялось на продажу торговое помещение на пересечении Железнодорожной и Советской.