В Новосибирске начались всероссийские соревнования по карате

Сегодня, 2 апреля, состоялось открытие всероссийских соревнований по карате «Кубок Успеха 2022». В этом году турнир посвящен 85-летию образования Новосибирской области. Кубок, собравший более 1400 спортсменов из 23 регионов России, стал на данный момент самым представительным спортивным мероприятием в Новосибирске.

Всероссийский турнир по карате стартовал в спортивном комплексе «Александрит». Соревнования идут на 6 площадках (татами) по трем видам программ: ката (техника), кумитэ (спарринги) и ката-группа. Также представлено паралимпийское каратэ. Медали разыгрывают спортсмены с нарушениями слуха, зрения, интеллекта, повреждениями опорно-двигательного аппарата. Возрастные группы участников начинаются с 10 лет, соревнования взрослых имеют мастерский статус.

Выступая на открытии турнира, министр физической культуры спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подчеркнул, что участие в «Кубке Успеха» помогает новосибирским каратистам побеждать на чемпионатах России, выигрывать медали чемпионатов мира и Европы. «Сегодня спортсменам непросто. Спорт одним из первых испытал на себе международные санкции. Но я уверен, это только сплотит наши ряды, потому что спортсмены привыкли к трудностям. Атлеты готовы терпеть, способны принимать решения в непростых ситуациях и, несмотря ни на что, идти к намеченной цели» – цитирует министра спорта региона пресс-служба правительства Новосибирской области.

Соревнования пройдут в течение двух дней и завершатся 3 апреля.

Сегодня стало известно, что число работников на стройплощадке Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске выросло до тысячи человек.

Первые соревнования по карате на Кубок спортивно-профессионального клуба «Успех» состоялись в Новосибирске в 1996 году. Турнир почти сразу стал передовым в Сибирском регионе, затем превратился в один из самых престижных форумов в российском карате, вышел на международный уровень (к нам приезжали чемпионы мира, национальные сборные зарубежных стран). В 2017 году распоряжением правительства Новосибирской области было создано Государственное автономное учреждение Новосибирской области – «Спортивная Школа по карате», которое затем получило статус школы олимпийского резерва. Этот шаг позволил улучшить условия подготовки новосибирских каратистов, что нашло отражение в результатах. За эти годы было подготовлено 3 мастера спорта международного класса, наши каратисты завоевали 39 медалей на чемпионатах России, в прошлом году Юрик Оганнисян выиграл бронзовые медали чемпионата Европы и чемпионата мира (сборная России по каратэ выиграла всего две бронзовые медали на чемпионате мира 2021 в ОАЭ).