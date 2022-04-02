В Новосибирске задерживают участников несанкционированной акции

Очевидцы рассказали «Континенту Сибирь» о задержании участников несанкционированной акции в центре Новосибирска.

Как стало известно «Континенту Сибирь», в Новосибирске участники несогласованной акции протеста против спецоперации по освобождению Донбасса начали собираться у Дома офицеров на Красном проспекте в районе 14.00. В этом месте города количество представителей силовых структур было меньше, чем у площади Ленина и на площади у ГПНТБ (Государственной научно-технической библиотеки). Примерно через полчаса от начала сбора полицейские задержали группу новосибирцев из десяти человек. Остальные участники акции, по рассказам очевидцев, стали передвигаться в сторону площади Ленина небольшими группами.

Как передает корреспондент «Континента Сибирь», оказавшийся рядом с протестующими, собравшиеся на несогласованную акцию договаривались дойти до площади Ленина, прокричать там протестные лозунги и постараться уйти до того, как их задержит полиция. На момент написания новости телеграм-каналы сообщали о 30 задержанных.

Днем, 2 апреля, новосибирцы заметили скопление военных машин на площади Пименова и полицейских автомобилей на площади Ленина.