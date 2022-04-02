Каркас для центрального элемента основной арены ЛДС – медиа-куба – готов, а в трубы уже сегодня будет подана холодная вода. Увеличившееся количество строителей нового ледового дворца спорта – в выходные тут трудится 800 человек, в будни – больше тысячи – позволяет параллельно выполнять множество видов разнопрофильных работ чётко по графику, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Во время выездного совещания губернатор Андрей Травников проконтролировал ход строительства новой ледовой арены. Как доложил главе региона заместитель генерального директора ООО «СДС-Строй» Алексей Кокорников, пройден ещё один важный этап: сегодня, 2 апреля, на объект будет подана холодная вода.

«В апреле завершатся все работы по внешним сетям, их много – водоотведение, электрика, связь, оптоволокно и другие. Это создает основу для начала работ по благоустройству этой большой территории. Подрядчик уже выбран, он на площадке, начинает завозить материалы», – цитирует Андрея Травникова пресс-служба правительства региона.

На главной арене ледового дворца рабочие приступили к подготовке технологической плиты основного корта. «График составлен таким образом, чтобы мы могли обеспечить пробную заливку льда на большой арене — для проверки всех технологий, работоспособности оборудования – не позднее 1 июля», — подчеркнул глава Новосибирской области.

Над площадкой главного корта уже размещен каркас другого ключевого элемента любой ледовой арены – медиа-куба. Сейчас конструкция весит 4,5 тонны, после установки комплекса из четырех (или более) LED экранов вес увеличится до 6,5-9,5 тонн – в зависимости от комплектации. По словам директора эксплуатирующей организации ГАУ «Новосибирск-Арена» Павла Морозова, для наполнения аппаратурой конструкцию на лебёдках опустят вниз, укомплектуют и поднимут в проектное положение. Куб – один из основных элементов стадиона, позволяет транслировать интересные моменты матча, статистику.

Также развернут широкий фронт работ по отделке помещений и монтажу оборудования. Так на первом, втором и третьем этажах основного здания арены укладывают плиточное покрытие пола, в помещениях санузлов – параллельно с отделкой – идет установка инсталляций для сантехнического оборудования. Готовы каркасы зданий двух билетных касс, внутри которых также стартует внутренняя отделка.

Продолжается монтаж направляющих конструкций в лифтовых шахтах, следующие этапы — установка дверей и монтаж самих лифтовых кабин. Всего по проекту на объекте предполагается 16 грузопассажирских лифтов.

Выполнять параллельно такое огромное количество разных видов работ позволяет увеличившееся количество строителей, сейчас на объекте работает больше тысячи человек. Напомним, что ранее губернатор пригласил всех строителей Новосибирской области поработать на ЛДС.

Работы на объекте находятся на контроле правительства региона.