В центре Новосибирска замечены полицейские автозаки

Днем, 2 апреля, на площади Ленина в Новосибирске замечены полицейские автобусы и автозаки, а на площади Пименова – военные автомобили.

Как сообщили читатели «Континента Сибирь», на площади Ленина в Новосибирске дежурят полицейские автомобили и автозаки. Фотокорреспондент «Континента Сибирь» снял спецавтомобили напротив памятника Ленину. Силовики также дежурят у Новосибирского оперного театра.

У Государственной научно-технической библиотеки на площади Пименова припаркованы десятки машин зеленой окраски, рядом расположились солдаты.

Ранее на площадях Ленина и Пименова неоднократно проходили несанкционированные акции протеста против спецоперации по освобождению Донбасса, а также одиночные пикеты. С 9 по 18 марта 2022 года новосибирские суды рассмотрели тридцать административных дел в отношении лиц, участвовавших в несанкционированных публичных мероприятиях, прошедших в Новосибирске после 24 февраля.