В центре Новосибирска замечены полицейские автозаки

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: В центре Новосибирска замечены полицейские автозаки
Полицейские автомобили на площади Ленина. Фото Михаила Перикова

Днем, 2 апреля, на площади Ленина в Новосибирске замечены полицейские автобусы и автозаки, а на площади Пименова – военные автомобили.

Как сообщили читатели «Континента Сибирь», на площади Ленина в Новосибирске дежурят полицейские автомобили и автозаки. Фотокорреспондент «Континента Сибирь» снял спецавтомобили напротив памятника Ленину. Силовики также дежурят у Новосибирского оперного театра.

В центре Новосибирска замечены полицейские автозаки - Фотография
Полицейские автомобили у Оперного театра. Фото Михаила Перикова

У Государственной научно-технической библиотеки на площади Пименова припаркованы десятки машин зеленой окраски, рядом расположились солдаты.

В центре Новосибирска замечены полицейские автозаки - Изображение
Фото Михаила Перикова

Ранее на площадях Ленина и Пименова неоднократно проходили несанкционированные акции протеста против спецоперации по освобождению Донбасса, а также одиночные пикеты. С 9 по 18 марта 2022 года новосибирские суды рассмотрели тридцать административных дел в отношении лиц, участвовавших в несанкционированных публичных мероприятиях, прошедших в Новосибирске после 24 февраля.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  