Агентство инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области опубликовало на своем сайте инвестпроект «Строительство спортивного комплекса с футбольным полем по ул. Часовой в Советском районе города Новосибирска». Предполагаемая общая стоимость объекта – 120 млн рублей.

АИР Новосибирской области опубликовал инвестиционное предложение для строительства третьей очереди СК «Энергия» в левобережье Советского района. Комплекс будет включать в себя футбольное поле с искусственным травяным покрытием размером 90×60 метров для занятий футболом, в том числе и в зимнее время, количество зрительских мест на трибунах – 368. С одной стороны стадиона также предусмотрены 100 метровые беговые дорожки. Кроме того, планируют построить двухэтажные подтрибунные помещения общей площадью 1240 кв. метров, где будут находиться раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская и судейская комнаты, медицинский кабинет и подсобные помещения.

Предполагаемый объем финансирования капитальных затрат (включая стоимость оснащения) –118 млн рублей. При этом средства частного инвестора должны составить 40 млн рублей, бюджетные и кредитные средства составят по 40 млн соответственно. Источники возврата инвестиций – предоставление спорткомплекса в аренду населению и спортивным школам, а также проведение коммерческих/корпоративных соревнований.

Ориентировочный срок реализации проекта – 12 лет. Срок строительства – 1 год. В обязательства частного партнёра войдут разработка проектной документации, строительство и эксплуатация объекта.

Напомним, на этой неделе Центр развития государственно-частного партнерства Агентства инвестиционного развития Новосибирской области возглавил Вячеслав Молчанов.