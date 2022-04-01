Городские власти нашли виновника падения ледяной глыбы на жительницу Новосибирска

Сотрудники административно-технической инспекции администрации Ленинского района Новосибирска оформили протокол по факту нарушения правил благоустройства на собственника здания, с которого накануне на прохожую упала глыба льда.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, после инцидента сотрудники районной администрации выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося.

«По результатам осмотра установлено, что сход наледи на женщину произошёл с административного здания на проспекте Карла Маркса, 12», — сообщает Telegram-канал муниципалитета в пятницу.

В мэрии отметили, что пострадавшая от падения глыбы сибирячка получила сотрясение и рваную рану головы. После оказания первой помощи женщина от госпитализации отказалась.

По данным информационной системы «2ГИС», в административном здании по адресу проспект Карла Маркса, 12 располагаются офисы Западно-Сибирского филиала «Газпромбанка» и страховой компании «СОГАЗ», а также ряд других организаций.

Напомним, 31 марта глыбы льда упали с крыш домов на двух жительниц Новосибирска. Первый такой случай произошёл на улице Ученическая, 17, второй – на проспекте Карла Маркса, 12. В результате инцидентов пострадали 41-летняя и 51-летняя женщины. После этого Следственный комитет РФ призвал ответственных должностных лиц принять меры по ликвидации наледи с крыш, предупредив, что в случае наступления последствий им грозит уголовная ответственность. Трагический случай из-за запущенности кровель в регионе уже был зафиксирован – в марте прошлого года после падения снежной массы с крыши погибла женщина.