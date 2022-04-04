Федеральная сеть «Практик» планирует запустить в 2023 году третий коворкинг в Новосибирске

Как стало известно «Континенту Сибирь», федеральная сеть «Практик», открывшаяся на площадях бывших новосибирских коворкингов «ПРОСТОР» и COWO, намерена в 2023 году открыть в городе третью локацию.

Основанная в Санкт-Петербурге сеть «Практик» вышла в Новосибирск в начале 2021 года. Компания заняла площади самого крупного в Новосибирске коворкинга «ПРОСТОР» на Депутатской, который ранее был выставлен на продажу. На сегодня «Практик» является самым большим коворкингом в Новосибирске — его общая площадь составляет 1349,1 кв.м. На момент выхода в Новосибирск руководство компании отмечало, что «Практик» не приобретает недвижимость своих объектов, а берет их в аренду с выкупом оборудования и мебели в местах общего пользования.

В марте 2022 года стало известно о том, что в Новосибирске на Красном проспекте закрылся основанный предпринимателем Антоном Горестовым коворкинг COWO. На его площадку также зашла сеть «Практик». Коворкинг открылся под вывеской OFIX. «Это новый формат коворкингов сети «Практик». За счет унифицированных технологических и архитектурных решений OFIX занимает нишу в демократичном ценовом сегменте при сохранении уровня сервиса «Практик»», – говорится в сообщении компании в соцсетях. Примечательно также, что мест в новом коворкинге на текущий момент нет, в компании предлагают потенциальным резидентам «записаться в лист ожидания». Это объясняется тем, что коворкинг займет корпоративный клиент.

В 2023 году «Практик» планирует открыть в Новосибирске третий коворкинг. Как ожидается, его площадь составит 2300 кв.м. «Проект включает в себя спешиалти кофейню, персональные террасы у кабинетов, много света и кучу новых интересных задумок», – отметил резидентам действующего коворкинга исполнительный директор сети «Практик» Владимир Дорофеев. Локация нового объекта на текущем этапе не разглашается.

Напомнм, что ранее «Континент Сибирь» писал о проекте гостиничного комплекса из двух 30-этажных башен на улице Блюхера (на участке фабрики «Заготовочная — Сибирский кулинар») рядом с метро Студенческая. Собственником и девелопером участка является компания «Аврора», связанная с основателями группы компаний «Септима».