На очередной сессии регионального Законодательного собрания 31 марта депутаты дали оценку принимаемым правительством антикризисным мерам в сфере экономики и предложили свои решения для поддержки граждан, в том числе представителей малого и среднего бизнеса и агропромышленного комплекса региона.

Ситуацию в экономике и пути решения проблем, связанных с международными санкциями, обсудили областные парламентарии в ходе 19-й сессии Заксобрания Новосибирской области. Депутаты сделали свои предложения правительству региона и задали вопросы министру экономического развития региона Льву Решетникову после его доклада о планируемых в регионе мерах поддержки экономики.

В частности, Лев Решетников рассказал, что в Новосибирской области планируется увеличение нормы обязательного авансирования по госконтрактам от 50 до 80%. Кроме того, будет принят мораторий на полгода на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении юридических и физических лиц. Запуск программы льготного кредитования, по его мнению, позволит решить проблемы системообразующих предприятий, а расширение доступа малого и среднего бизнеса к льготному кредитованию облегчит жизнь многим предпринимателям. Также среди принимаемых мер — временное упрощение процедур таможенного оформления импортируемой продукции и другое.

По мнению депутата ЗС Сергея Левшенкова («Новые люди»), проблемы многих предпринимателей могли бы решить новые заказы – в том числе от государства. «Для бизнеса нет ничего лучше, чем новые заказы. Может быть, необходимо дать преференции местным предприятиям на поставки местной продукции, услуг?», — задал вопрос депутат.

В свою очередь депутат ЗС Вячеслав Илюхин («Родина») отметил, что поддерживая системообразующие предприятия, мы поддерживаем крупный бизнес, но при этом из нашего поля зрения выпадает средний и малый бизнес.

Депутату возразил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, который отметил, что поддержка системообразующих предприятий – это не только помощь большому числу занятых на них граждан, улучшения собираемости налогов, но и опосредованная помощь связанному с такими предприятиями компаниям малого и среднего бизнеса.

Отдельной темой депутаты подняли вопрос поддержки граждан в связи с падением доходов. Депутат ЗС Яков Новосёлов (КПРФ) предложил ввести в регионе регулярные выплаты жителям, начав с таких социально-значимых профессиональных групп, как врачи и учителя. Он привел примеры действия в сегодняшних условиях таких выплат в других регионах России. Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил перспективность инициативы и заверил, что соответствующая рабочая группа ЗС рассмотрит предложение депутата и займется поиском возможностей выделения на это необходимых средств.

Депутат Вадим Агеенко, представляя позицию КПРФ, предложил сессии исключить из коммунальных тарифов НДС, что позволит на некоторое время заморозить коммунальные тарифы для населения.

«Одна из форм экономической поддержки сегодня – это снижение налоговой нагрузки на отдельные предприятия или виды деятельности, вплоть до налоговых каникул и отсрочки обязательных платежей. Считаю не совсем справедливым, когда простые граждане из своих не больших зарплат и пенсий, регулярно оплачивая коммунальные услуги, пополняют, в том числе, и государственную казну, а некоторые весьма зажиточные граждане, скупая на «свободные деньги» золотые слитки от этой обязанности освобождены. Чтобы хоть как-то поддержать простых граждан в это сложное время», — сказал Вадим Агеенко.

По предложению депутата, чтобы хоть как-то поддержать простых граждан в это сложное время, необходимо исключить из всех коммунальных тарифов НДС без одноразового изменения самих тарифов, что позволит «заморозить» коммунальные тарифы на ближайшие 2-3 года на уровне 2022 года без ущерба предприятиям коммунального комплекса.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив поддержал инициативу и поручил двум комитетам Заксобрания – по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам – сформировать предложение, заверив, что направит это обращение в адрес Госдумы РФ.

Отдельное внимание парламентарии уделили необходимости поддержки агропромышленного комплекса Новосибирской области. Сессия одобрила обращение в правительство России с конкретными предложениями, которые могут «облегчить жизнь» аграриев и спасти будущую посевную кампанию в регионе.

В частности, среди необходимых сегодня для принятия мер депутаты назвали отмену маркировки молочной продукции, а также разрешение на перевозку семян и сельскохозяйственной продукции без ограничения веса – как стратегически важный в настоящее время груз. Среди других предложений – освобождение грузовых машин аграриев от обязательной установки в них контролирующих устройств – тахографов.

Подводя итоги сессии, спикер регионального Заксобрания Андрей Шимкив подчеркнул, что пока у парламентариев не сложилось четкого понимания по ситуации с доходной частью бюджета, поэтому ряд инициатив депутаты отработают в ходе подготовки следующей сессии. Тем не менее, сегодня всех волнует скорость принятия решения, к которой необходимо стремиться.

«Нам надо переходить в режим работы 24/7, чтобы найти ответы на все злободневные темы. Принимать меры нужно быстро, чётко для всех отраслей экономики», — резюмировал Андрей Шимкив.