На тренера новосибирского спортивного центра завели дело за избиение ученика

Следователи возбудили уголовное дело в отношении тренера спортивного центра в Новосибирске. По данным правоохранителей, педагог «неоднократно наносил удары» своему ученику из-за неправильного выполнения упражнений.

Напомним, накануне министерство физической культуры и спорта Новосибирской области организовало служебную проверку в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного в связи с сообщениями в СМИ о недопустимых методах работы тренеров учреждения.

По факту применения преподавателем насилия с 12-ученику доследственную проверку также организовали в СУ СК РФ по Новосибирской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, в отношении тренера возбуждено уголовное дело.

По данным следователей, в период с осени прошлого года по январь 2022 года обвиняемый, являясь тренером по начальной подготовке учреждения, в обязанности которого входят тренировки с детьми по спортивной гимнастике, в ходе занятий неоднократно наносил удары малолетнему мальчику по различным частям тела.

Сообщается, что такие действия были применены тренером «ввиду неправильного выполнения элементов на спортивном снаряде «перекладина»» мальчиком.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, оказывающим социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.