Очередной приговор вынесен по делу о «лесных» махинациях в Красноярском крае

Суд в Красноярске вынес приговор местному предпринимателю, вывезшему контрабандой лесоматериалы на крупную сумму и не заплатившему таможенных платежей. Ему назначено наказание в виде трёх с половиной лет колонии.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 1 апреля, предприниматель осуждён по двум эпизодам ч. 1 ст. 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере»), а также по ч. 1 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных пошлин, взимаемых с организации, совершенное в крупном размере»).

Соответствующий приговор вынес бизнесмену Кировский районный суд Красноярска.

«Суд с учётом позиции представителя Красноярской транспортной прокуратуры приговорил вышеуказанное лицо к трём годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в Западно-Сибирской прокуратуре.

По данным следствия, в 2020-2021 годах предприниматель, будучи генеральным директором двух коммерческих организаций, с помощью фиктивных документов вывез за границу Таможенного союза древесину на сумму более 6,8 млн руб. и уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 4,8 млн руб.

Напомним, в мае 2021 года на встрече с президентом России губернатор Красноярского края Александр Усс сообщал, что в регионе взят курс на декриминализацию лесной отрасли, однако «до порядка ещё далеко». О ситуации с махинациями в «лесной» сфере региона весной прошлого года также упоминала экс-председатель Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко, дав комментарий YouTube-каналу Ксении Собчак. По её мнению, в правонарушениях были замешаны представители религиозной организации «Община Виссариона» («Церковь последнего завета»), руководство которого проходит по уголовному делу о применении психологического насилия. Глава ведомства не исключила, что возбуждение дела связано с переделом теневого бизнеса в сфере лесозаготовок.