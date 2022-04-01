Новосибирских онкологов намерены отправить в Луганск

Сотрудников Новосибирского областного онкологического диспансера могут направить в Луганск для волонтерской помощи коллегам. Руководство учреждения поддержало указанную инициативу, сообщается в социальных сетях диспансера.

Депутат Государственной думы РФ Олег Иванинский встретился с руководством Новосибирского областного клинического онкологического диспансера для обсуждения участия специалистов учреждения в волонтерской помощи коллегам в Луганске.

Как сообщил Олег Иванинский, в последние две недели депутат находился на Донбассе в качестве добровольца-медика. В ходе своей командировки он познакомился с главным врачом Луганского онкодиспансера Ольгой Рябцевой, которая попросила его оказать содействие в организации поездок новосибирских врачей в Луганск для помощи местным сотрудникам в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями.

«Несмотря на многолетнюю войну и бомбежки, больница на 500 коек под ее руководством продолжала функционировать. Но врачи, это такие же люди, они устают, выгорают — им необходимо отдыхать, также поправлять здоровье, учиться, повышать квалификацию. <…> Я конечно же, согласился. В этом вопросе поддержал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников», — сказал Олег Иванинский.

Как сообщает пресс-служба учреждения, исполняющий обязанности главного врача Новосибирского областного онкологического диспансера Вадим Захаров «согласился помочь луганским коллегам».

«Думаю, в скором времени среди новосибирских врачей появятся добровольцы, желающие съездить в командировку в Луганск: главное обеспечить их безопасность и продумать условия работы и проживания на время командировки», — отметил Вадим Захаров.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирской области планируется создать отряд добровольцев для оказания помощи в восстановлении социальной инфраструктуры ДНР и ЛНР. Кроме того, в регионе ведется сбор продуктов, средств первой необходимости и денежных средств в качестве гуманитарной помощи жителям Донбасса.