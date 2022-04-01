В марте 2022 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:

Фото Михаила Перикова

1Власти Новосибирской области передумали отменять масочный режим

Анонсированная на прошлой неделе отмена масочного режима с 21 марта пока откладывается. Роспотребнадзор мотивировал это тем, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю уменьшились.

Фото Михаила Перикова

2«Дораспродаем остатки – а потом не знаем»: как изменились цены на электронику и бытовую технику?

В конце прошлой недели цены на бытовую электронику и электронику в крупных торговых сетях резко подскочили вверх. В некоторых магазинах появились объявления о том, что ценники являются «ориентировочными», где-то, по словам посетителей, их меняли несколько раз за день. В понедельник 28 февраля ажиотаж несколько поутих, но неопределенность остается. Что ждать дальше?

Масочный режим

3Стала известна дата отмены в Новосибирске масочного режима

Следом за Кузбассом и Красноярским краем масочный режим могут отменить и в Новосибирской области: губернатор Андрей Травников сообщил, что поручение подготовить соответствующий документ уже дано и назвал дату, когда вопрос будет решен.

Фото Михаила Перикова

4Вышедшего на митинг экс-вице-мэра Новосибирска остановила полиция

Экс-вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин был замечен в центре города в районе улицы Орджоникидзе в сопровождении десятка человек – группа людей оказалась организованным шествием. По данным находившихся на месте событий журналистов «Континента Сибирь», их остановила полиция.

Ренат Сулейманов. Фото Михаила Перикова

5Новосибирский депутат ГД предлагает чиновникам взять ответственность за последствия размещения резервов ЦБ на Западе

Депутат ГД Ренат Сулейманов не удовлетворён ответом представителя Минфина РФ на его вопрос о действиях по возврату национальных резервов в российский бюджет.

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