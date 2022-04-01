В марте 2022 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:
Анонсированная на прошлой неделе отмена масочного режима с 21 марта пока откладывается. Роспотребнадзор мотивировал это тем, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю уменьшились.
В конце прошлой недели цены на бытовую электронику и электронику в крупных торговых сетях резко подскочили вверх. В некоторых магазинах появились объявления о том, что ценники являются «ориентировочными», где-то, по словам посетителей, их меняли несколько раз за день. В понедельник 28 февраля ажиотаж несколько поутих, но неопределенность остается. Что ждать дальше?
Следом за Кузбассом и Красноярским краем масочный режим могут отменить и в Новосибирской области: губернатор Андрей Травников сообщил, что поручение подготовить соответствующий документ уже дано и назвал дату, когда вопрос будет решен.
Экс-вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин был замечен в центре города в районе улицы Орджоникидзе в сопровождении десятка человек – группа людей оказалась организованным шествием. По данным находившихся на месте событий журналистов «Континента Сибирь», их остановила полиция.
5Новосибирский депутат ГД предлагает чиновникам взять ответственность за последствия размещения резервов ЦБ на Западе
Депутат ГД Ренат Сулейманов не удовлетворён ответом представителя Минфина РФ на его вопрос о действиях по возврату национальных резервов в российский бюджет.