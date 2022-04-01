В конце прошлой недели цены на бытовую электронику и электронику в крупных торговых сетях резко подскочили вверх. В некоторых магазинах появились объявления о том, что ценники являются «ориентировочными», где-то, по словам посетителей, их меняли несколько раз за день. В понедельник 28 февраля ажиотаж несколько поутих, но неопределенность остается. Что ждать дальше?