Центр развития ГЧП в АИР Новосибирской области возглавил Вячеслав Молчанов

Юлия Моисеева
 
Вячеслав Молчанов
Вячеслав Молчанов. Фото: t.me/airnso

В Центре развития государственно-частного партнерства Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области новый руководитель. Им стал ранее возглавлявший Центр сельхозкооперации и поддержки фермеров Вячеслав Молчанов.

В Центре напоминают, что его специалисты организуют разработку ГЧП-проектов на территории Новосибирской области в качестве уполномоченной организации, занимаются подготовкой предложений по принятию и внесению изменений в нормативные акты региона в сфере государственно-частного партнёрства, а также консультируют и сопровождают проекты по инициативе власти и инвесторов, организуют экспертизу.

Обратиться в Центр развития ГЧП АИР можно по телефону: 384-04-94 (доб. 240).

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