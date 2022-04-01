Как выросли цены на вторичном рынке жилья в Новосибирске

Новосибирские риелторы проанализировали подорожание квартир на вторичном рынке Новосибирска за три месяца 2022 года.

Аналитики компании «Жилфонд» зафиксировали повышение стоимости квартир на вторичном рынке по итогам I квартала 2022 года. По данным агентства недвижимости, за первые три месяца текущего года в среднем цена квартир в Новосибирске выросла на 8%.

В марте 2022 года средняя стоимость квадратного метра составила 97 409 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года медианная цена выросла на 25,5%. Для сравнения, в марте 2021 года стоимость «квадрата» в Новосибирске достигала 72 577 рублей в среднем.

Комментируя «Континенту Сибирь» повышение цен на вторичном рынке жилья, брокер агентства недвижимости «Жилфонд» Дмитрий Кашперов отметил, что в связи с политической ситуацией, с изменениями мирового масштаба, на рынке недвижимости Новосибирска риэлторы наблюдали ажиотажный спрос в марте этого года. «Люди начали активно вкладывать сбережения в недвижимость. Покупка квартиры – это самый простой и понятный для населения инструмент сохранения денег. Особым спросом пользовались недорогие варианты. Начали продаваться даже небольшие квартиры и комнаты, на которые ранее не было покупателя. Законы рынка никто не отменял: при высоком спросе повышается цена предложения. В ближайшее время мы ожидаем стагнации. Люди закроют свои потребности, вложив накопления в недвижимость. С угасанием ажиотажа цены стабилизируются», – считает Дмиртий Кашперов.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что Новосибирская область уже второй год подряд демонстрирует высокие объемы ввода жилья, превосходящие другие регионы России за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. В феврале этого года эксперты строительного рынка спрогнозировали рост цен на новостройки.