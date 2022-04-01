«Кузбассразрезуголь» продолжает автоматизировать управление производством

Единая автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом (АСУ ГТК) внедрена ещё на трёх разрезах предприятия сырьевого комплекса УГМК УК «Кузбассразрезуголь». Первая АСУ ГТК «Карьер» была запущена на Бачатском разрезе в 2021 году, где функционирует в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

Автоматизированная система управления производством появилась в Краснобродском, Калтанском и Талдинском филиалах компании.

Внедрение автоматизированной системы диспетчеризации – одно из основных направлений цифровой трансформации компании. В 2020 году проект внедрения АСУ ГТК «Карьер» (производства АО «Вист») на предприятиях УК «Кузбассразрезуголь» получил поддержку от Российского Фонда развития информационных технологий.

Система состоит из программного обеспечения, систем связи и бортового оборудования, которое контролирует различные параметры — местонахождение оборудования, загрузку, уровень топлива в баке, давление в шинах и другие. Бортовой контроллер собирает показания датчиков и передает в диспетчерский центр. Использование АСУ позволяет осуществлять текущий мониторинг технического состояния оборудования, краткосрочное планирование и контроль исполнений, прогнозирование технической готовности и планирование ремонтов.

«Уже на начальном этапе внедрения на Бачатском разрезе АСУ помогла определить направления для повышения эффективности производства, – прокомментировал руководитель программы цифровой трансформации АО «УК «Кузбассразрезуголь» Рустам Гогов. – Например, система контролирует фактический вес груженых самосвалов, что позволяет оперативно выявлять и устранять недогруз. Это позволило повысить загрузку самосвалов на десять процентов».

По результатам опытно-промышленной эксплуатации автоматической системы управления на Бачатском разрезе производительность на единицу техники увеличилась на три-четыре процента.

К маю 2022 года УК «Кузбассразрезуголь» планирует запустить АСУ на Кедровском и Моховском разрезах. Всего по компании контур системы охватит более 1200 единиц оборудования.