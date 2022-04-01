Автомобили с пробегом в Новосибирской области подорожали на 50%

По данным «Авито Авто» средняя стоимость автомобилей с пробегом в Новосибирской области по итогам I квартала 2022 года составила 600 тысяч рублей – на 50% больше, чем год назад и на 13,4% больше, чем в предыдущем квартале. В топ-3 самых продаваемых моделей на рынке автомобилей с пробегом в регионе вошли Toyota Corolla, Toyota Camry и ВАЗ 2107.

Эксперты «Авито Авто» подвели итоги I квартала 2022 года. По данным сервиса, продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области в январе-марте 2022 года выросли на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Средняя стоимость автомобилей с пробегом в регионе по итогам I квартала составила 600 тысяч рублей.

По России в целом продажи автомобилей с пробегом в I квартале 2022 года выросли на 4,2% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена на рынке поднялась на 19% по сравнению с предыдущим кварталом и на 42,9% по сравнению с прошлым годом. В итоге средняя стоимость автомобиля с пробегом в стране составила 450 тысяч рублей. Рейтинг самых востребованных моделей на рынке автомобилей с пробегом в стране возглавляют LADA Priora, LADA 2114 Samara и LADA Granta.

В Новосибирской области среди марок на первом месте оказалась Toyota. Автомобили этого бренда с пробегом стоят в регионе в среднем 670 000 рублей. На второй строчке – LADA (средняя цена в регионе – 100 000 рублей), на третьем – Nissan (средняя цена – 545 000 рублей). Четвертую позицию занимает Honda (средняя цена – 640 000 рублей), а пятую – Hyundai (средняя цена – 835 000 рублей).

Рейтинг топ-10 самых востребованных на рынке моделей с пробегом в Новосибирской области моделей возглавляет Toyota Corolla. На второй строчке – Toyota Camry. LADA 2107 – на третьем месте. Четвертую строчку занимает Hyundai Solaris, пятую – Lexus RX. В топ-10 также вошли Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado, LADA 4×4 (Нива), Toyota Land Cruiser, Kia Rio.

«В текущих условиях рынок автомобилей с пробегом становится ключевым для покупателей в России. Перебои с поставками новых автомобилей и рост цен на новые модели подтолкнут покупателей к переориентации на этот сегмент рынка. Автодилеры уже перестраивают бизнес-процессы таким образом, чтобы сфокусироваться на продажах авто с пробегом, – отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков. – Интересный тренд, который хотелось бы отметить: есть основания ожидать, что доля корейских и китайских автомобилей в продажах на рынке автомобилей с пробегом будет расти. Этот тренд, сформировавшийся еще в 2021 году имеет все шансы укрепиться на фоне сложившейся рыночной ситуации».



Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автобизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли