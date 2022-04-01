В Красноярском крае завершено расследование дела главы «Общины Виссариона»

Правоохранители завершили расследование уголовного дела руководителей красноярского религиозного сообщества «Церковь последнего завета» («Община Виссариона»). Их обвиняют в применении психологического насилия к последователям.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении лидера религиозного объединения «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») Сергея Торопа (Виссарион) и двух его помощников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в период с 1991 по 2020 год фигуранты дела основали на территории Красноярского края религиозную организацию, насчитывающую более 5 тыс. последователей. В отношении последователей применялось манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. В результате действий обвиняемых 16 последователям был причинен моральный вред, 6 — тяжкий вред здоровью, и одному человеку — вред здоровью средней тяжести.

«Кроме того, в период с января 2017 года по декабрь 2021 года Ведерников, являясь директором частной средней школы «Истоки», на основании отчетов о затратах учреждения, содержащих заведомо ложные сведения о размере выплаченной работникам школы заработной платы, получил из бюджета Красноярского края субсидию в общей сумме свыше 5 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

В конце сентября 2020 года обвиняемые были арестованы. В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 111 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью). Владимиру Ведерникову также предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса о передаче в суд», — указано на сайте СК РФ.

Отметим, в сентябре 2020 года прокуратура Красноярского края направила иск в суд об исключении организации из Единого госреестра юрлиц и потребовала ее ликвидации.