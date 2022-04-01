Новые условия льготной ипотеки – возможность приобретения жилья «комфорт-класса»

14:43
Как выросли цены на вторичном рынке жилья в Новосибирске
14:15
В Красноярском крае завершено расследование дела главы «Общины Виссариона»
14:07
Строительство ЦКП «СКИФ» в Новосибирске начнется в срок благодаря отечественным комплектующим
14:01
Автомобили с пробегом в Новосибирской области подорожали на 50%
13:04
Глыбы льда с крыш травмировали за день двух жительниц Новосибирска
12:13
Два моста и путепровод отремонтируют в 2022 году в Новосибирске
11:06
В новосибирском спортивном центре пройдет проверка после сообщений о жестоком обращении с детьми
10:22
Новосибирский театр оперы и балета отменил выступление Анны Нетребко из-за ее «осуждения действий» России
23:47
Популярная китайская автомобильная марка открыла склад запчастей в Сибири
22:23
Скандально известная красноярская сеть доставки суши намерена выйти в Дубаи
21:30
Мэрия Новосибирска согласилась регулировать тарифы на проезд в городском транспорте
20:06
Мэр Новосибирска назвал меры поддержки города против западных санкций
19:05
Новосибирский метрополитен меняет логотипы на всех станциях
18:17
ФНС назвала отрасли, которым будет предоставлена полугодовая отсрочка в уплате налогов
18:00
Суд над основателем похоронного дома «Некрополь» начался в Новосибирской области
17:24
В правительстве РФ намерены остановить приватизацию ФГУП «УЭВ»
17:13
Новосибирский минздрав уточнил правила использования масок в регионе
Генеральный директор компании «Юнисервис Капитал»
Владелец сети кондитерских KOOK
Исполнительный директор сети супермаркетов «Слата», дискаунтеров «ХлебСоль» (г. Иркутск)
Профессиональный коуч
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.