Защищено: Новые условия льготной ипотеки – возможность приобретения жилья «комфорт-класса»

Иван Петров
 
Новые условия льготной ипотеки – возможность приобретения жилья «комфорт-класса»
«Дом на Шамшиных». Изменение условий льготной ипотеки – дополнительная возможность приобрести жилье комфорт-класс.

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