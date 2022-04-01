Глыбы льда с крыш травмировали за день двух жительниц Новосибирска

Две жительницы Новосибирска пострадали в результате схода наледи с крыш жилых домов. Следственный комитет организовал проверки.

Правоохранители организовали доследственные проверки по фактам травмирования двух жительниц Новосибирска в результате падения глыб льда с крыш жилых домов 31 марта, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Один из инцидентов произошел в Первомайском районе Новосибирска. По данным ведомства, глыба льда сорвалась с крыши жилого дома №17 по улице Ученическая и упала на 41-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъяты фотографии, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, ответственных за своевременную очистку крыши дома. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Второе происшествие зафиксировано в Ленинском районе города — лед упал на 51-летнюю жительницу Новосибирска с многоквартирного дома №12 на улице Карла Маркса. Женщине также потребовалась медицинская помощь в больнице, однако уточняется, что угрозы ее жизни и здоровью нет.

В СУ СК РФ по региону призвали ответственных должностных лиц принять незамедлительные меры для ликвидации наледи и сосулек на кровле. В случае наступления последствий для граждан им грозит уголовная ответственность.

Напомним, в марте прошлого года в Новосибирске в результате схода снега с крыши погибла женщина. Региональные власти потребовали установить виновных в происшествии.