Два моста и путепровод отремонтируют в 2022 году в Новосибирске

Новосибирские власти запланировали ремонт путепровода на Октябрьской магистрали, а также двух мостов города. Общая цена контрактов на выполнение работ составляет более 263,7 млн рублей.

Муниципальное казенное учреждение Новосибирска «Гормост» объявило электронные аукционы на выполнение работ по ремонту мостов на улицах Эйхе и Ватутина через реки Иня и Тулу, а также путепровода на Октябрьской магистрали. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документам, в ходе ремонта путепровода на Октябрьской магистрали подрядчик выполнит бурение шпуров и крепление карнизных блоков, заменит деформационные швы, установит шумозащитные экраны, дорожные знаки, выполнит ремонт барьеров, ограждений и другое. Отмечается, что гарантийный срок на путепровод составит восемь лет, на верхний слой асфальтобетонного покрытия и барьерное ограждение — пять лет. Выполнить работы необходимо до 1 ноября 2022 года, максимальная стоимость контракта составит 145, 6 млн рублей.

На мосту через реку Тула по улице Ватутина победитель аукциона выполнит демонтажные работы, ремонт мостового полотна, опор, устройство водоотвода и прочее. На объекте также запланированы замена тротуарных блоков, устройство нового ограждения, предмостовое пространство будет приведено в нормативное состояние. Выполнить работы намерены до 1 ноября, максимальная стоимость ремонта на объекте оценивается в 53, 7 млн рублей.

До 1 ноября работы также завершат на автодорожном мосту через реку Иня по улице Эйхе в Новосибирске. Подрядчик выполнит демонтаж, в частности, перильного ограждения, столбов наружного освещения с последующей установкой, устройство нижнего и верхнего слоев покрытия проезжей части, замену сети наружного освещения. Контрактом предусматривается также ремонт опор и восстановление пролетных строений. Начальная, максимальная цена контракта составляет 64,3 млн рублей.

Источником финансирования выступает бюджет города Новосибирска на 2022 год. Подать заявки на участие в аукционах можно до 25 и 26 апреля.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирске объявили конкурс на выполнение работ по ремонту Октябрьского моста. Начальная цена контракта составляет почти миллиард рублей, когда еще в январе текущего года городские власти оценивали стоимость ремонта объекта в 2,7 млрд рублей.