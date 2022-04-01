Новосибирск не спешит отказываться от «удаленки»

Big Data МТС проанализировала миграции абонентов между домашними и рабочими локациями в период с 1 февраля по 25 марта 2022 года. Согласно обезличенным данным МТС, за два неполных месяца на удаленный режим работы перешли еще 13% новосибирцев.

Треть населения Новосибирского региона работает в удаленном формате – такая тенденция характерна для меньшинства регионов России. Так, в марте количество людей, которые не выезжают на работу из дома, выросло только в Ростове-на-Дону (17%), Уфе (12%), Воронеже (10%) и Хакасии (5%).

В целом по стране наблюдается обратный процесс: по данным Big Data МТС, за последний месяц «удаленка» закончилась для более чем 70% работающего населения в 80 регионах России.

Самая большая доля сотрудников, вернувшихся в офис, – в Калининградской области (20%). Также более 80% сотрудников уже работают очно в соседнем с Новосибирской областью Красноярском крае, а также Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Свердловской областях и республике Татарстан.