Новосибирский театр оперы и балета отменил выступление Анны Нетребко из-за ее «осуждения действий» России

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) отменил концерт певицы Анны Нетребко. В пресс-службе учреждения заявили, что решение было принято в связи с ее «осуждением действий России».

31 марта НОВАТ сообщил об отмене концерта российской и австрийской оперной певицы, народной артистки Российской Федерации Анны Нетребко, который был запланирован на 2 июня, в связи с ее позицией по ситуации в Украине. Театр намеревался предоставить сцену, зал и оркестр для выступления певицы.

«Вчера артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор», — указано в заявлении учреждения.

В связи с этим руководство театра приняло решение отказать организаторам в проведении концерта. В учреждении также добавили, что Россия «богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией».

В своих социальных сетях артистка сообщила, что осуждает спецоперацию в Украине и сопереживает жертвам и семьям пострадавших в ней. Она уточнила, что в конце мая возобновит концертную деятельность в европейских театрах.